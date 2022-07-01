1 июля
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Потребитель

В Барнауле будут продавать Coca-Cola из Казахстана

Алтайский край налаживает поставки Coca-Cola из Казахстана.

Грузовики Coca-Cola Hellenic.
Грузовики Coca-Cola Hellenic.
caravan.coca-colahellenic.ru

Сейчас на интернет-площадках торгуют только большими партиями напитка.

В Барнауле еще не успела закончиться «Кола» со склада, но новую уже везут. Жители Казахстана не стали терять времени и облюбовали торговую нишу. Продавцы готовы завозить напиток грузовиками, однако поштучная продажа почти никого не интересует.

На полки поступит Coca-Cola, произведенная в Казахстане или в Киргизии. Цена будет зависеть от стоимости доставки. Самая дешевая бутылка обойдется в 37 рублей.

Ранее стало известно, что Coca-Cola не будет производить и продавать продукты компании в России.

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