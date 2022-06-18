18 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Продукцию Coca-Cola могут завозить в Россию по параллельному импорту

Продукцию Coca-Cola можно завозить в Россию по параллельному импорту, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Coca-Cola", "Кола", газировка.
"Coca-Cola", "Кола", газировка.
pixabay.com/

«Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал Титов.

Но, подчеркнул омбудсмен, ввоз технологического оборудования — «другая история».

«Я думаю, что по параллельному импорту завозить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин — возможно. Есть огромные склады запчастей: коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных», — отметил Титов.

Накануне стало известно, что Coca-Cola прекратит производить и продавать свои напитки в России.

Компания выпускает товары Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья» и Innocent. Всего в России работают 10 заводов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость