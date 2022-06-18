Продукцию Coca-Cola могут завозить в Россию по параллельному импорту

«Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал Титов.
Но, подчеркнул омбудсмен, ввоз технологического оборудования — «другая история».
«Я думаю, что по параллельному импорту завозить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин — возможно. Есть огромные склады запчастей: коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных», — отметил Титов.
Накануне стало известно, что Coca-Cola прекратит производить и продавать свои напитки в России.
Компания выпускает товары Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья» и Innocent. Всего в России работают 10 заводов.