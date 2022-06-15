На Wildberries запустили продажу товаров Zara

Wildberries начал продавать товар бренда Zara (группа компаний Inditex). Об этом пишет ТАСС .

Отмечается, что в каталоге маркетплейса появились одежда, джинсы и аксессуары Zara.

«Это оригинальная продукция высокого качества. Мы продолжим радовать жителей нашей страны новинками мира моды от различных производителей и рекомендуем следить за нашими обновлениями», — отметили представители торговой площадки.

Ранее Wildberries также запустил продажу вещей Massimo Dutti и Pull&Bear.

И, кстати, владелица Wildberries Татьяна Бакальчук допустила изменение названия на русское.

Об этом она сообщила на форуме «Неделя российского ритейла 2022». Там присутствовал глава Минпромторга РФ Денис Мантуро, который отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями.