7 июня
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Жизнь

Владелица Wildberries допустила изменение названия на русское

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке, сообщает РИА «Новости».

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Неделя российского ритейла 2022» отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями.

Он подчеркнул, что иностранные названия для привлечения покупателей выбирают даже те компании, которые полностью производят свою продукцию на территории России.

На форуме также присутствовала Бакальчук. Один из участников дискуссии отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не «Дикие ягоды».

«Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — ответила она.

Стоит отметить, что оборот Wildberries в 2021 году достиг 844 млрд рублей. По данным на начало 2022 года, на маркетплейсе зарегистрировано более 500 тыс. предпринимателей и компаний.

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