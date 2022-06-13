13 июня
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Потребитель

СМИ: жительницы США страдают от дефицита прокладок и тампонов

Жительницы США столкнулись с нехваткой прокладок и тампонов из-за инфляции и проблем с поставками, передает CNN.

Тампоны. Средства гигиены.
Тампоны. Средства гигиены.
СС0

Сложности со средствами женской гигиены признали ведущие торговые сети. Сначала проблему обсуждали в соцсетях. Но впоследствии журнал Time опубликовал материал про дефицит прокладок и тампонов, «о которых никто не говорит».

Отмечается, что дамы неоднократно жаловались, что не видели прокладки в магазинах «несколько месяцев». Поэтому приходилось заказывать их в онлайн-магазинах, где цены намного выше.

По предварительной информации, нехватка связана с тем, что ограничились поставки хлопка и пластика. Эти материалы используют для производства гигиенической продукции.

На дефицит также повлияли санкции, поскольку Киев и Москва — крупные экспортеры удобрений, используемых для выращивания хлопка.

Bloomberg пишет, что стоимость тампонов выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

В апреле производитель товаров под марками Zewa, Libresse и Libero заявил, что уходит с российского рынка.

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