СМИ: жительницы США страдают от дефицита прокладок и тампонов

Сложности со средствами женской гигиены признали ведущие торговые сети. Сначала проблему обсуждали в соцсетях. Но впоследствии журнал Time опубликовал материал про дефицит прокладок и тампонов, «о которых никто не говорит».
Отмечается, что дамы неоднократно жаловались, что не видели прокладки в магазинах «несколько месяцев». Поэтому приходилось заказывать их в онлайн-магазинах, где цены намного выше.
По предварительной информации, нехватка связана с тем, что ограничились поставки хлопка и пластика. Эти материалы используют для производства гигиенической продукции.
На дефицит также повлияли санкции, поскольку Киев и Москва — крупные экспортеры удобрений, используемых для выращивания хлопка.
Bloomberg пишет, что стоимость тампонов выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.
В апреле производитель товаров под марками Zewa, Libresse и Libero заявил, что уходит с российского рынка.