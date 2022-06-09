В России подешевели груши, но подорожала поваренная соль

По данным Росстата, в мае стоимость капусты в России снизилась на 17,8%, помидоров — на 14,1%, чеснока — на 10,3%, а свеклы — на 5,6%. Отмечаются скачки цен и на другие продукты.

Груши подешевели на 2%, морковь — на 1,7%, грибы — на 1,3%, а зелень — на 1,2%. Кроме того, в 22 субъектах РФ упали цены на яйца (на 0,4−10%), сахарный песок (в 59 субъектах — на 0,2−5%, в 16 — на 5,1−8,2%).

Также на 0,8% уменьшилась стоимость мяса кур, на 0,6% — свинины, на 0,1% — отечественной икры лососевых рыб.

На 14,9% выросла цена лимонов, на 10% — картофеля, на 9,9% — репчатого лука, на 8,4% — винограда, на 5,5% — яблок, на 3,3% — бананов.

Помимо этого, на 3,5% подорожали овсяная и перловая крупы, на 2,8% — манная крупа, на 2,4% — рис, на 2,2%— овсяные хлопья «Геркулес», на 2,1% — горох и фасоль, на 0,9% — пшено, на 0,7% — гречневая крупа.

Поваренная соль в 57 регионах стала дороже на 0,1−10%, в 5 — на 10,1−17,9%.

Кроме того, повысилась стоимость: сухих молочных смесей для детского питания, плавленых сыров, кетчупа, кофе, газированных напитков, жевательной резинки, мороженых неразделанных креветок, соленых и копченых деликатесных продуктов из рыбы, рыбных консервов в томатном соусе, пельменей, равиоли и т.д.

Ранее стало известно, что спрос на куриное мясо упал в России.