Эксперт спрогнозировал дефицит и подорожание свинины в России

Массовый забой свиней происходит сейчас в России из-за нехватки импортных кормов и добавок, заявил « Фонтанке » доктор технических наук, профессор Александр Ишевский.

Ишевский считает, что наступил «период выброса на рынок оборотной свинины», поэтому цены на нее относительно стабильны. Но, добавил эксперт, после забоя части поголовья стоимость этого мяса может увеличиться вдвое.

«Надо готовиться к тому, что мясо станет продуктом не каждодневного употребления», — подчеркнул он.

А одна из главных проблем — в том, что не развилось импортозамещение кормов и добавок.

При подорожании свинины Ишевский рекомендует включать в рацион другие источники белка — например, рыбу. Однако она по цене «отнюдь не доступнее». Так что для экономии можно покупать домашние полуфабрикаты — котлеты, в которых часть массы составляют хлеб, лук и куриные яйца.

«Организму достаточно белка, который он в них получит. А размер порции станет больше», — подытожил профессор.

Кстати, рост цен замедляется в Алтайском крае.