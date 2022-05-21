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Экономика

Рост цен замедляется в Алтайском крае

В апреле годовая инфляция в Алтайском крае составила 119,9%, сообщает региональное правительство. Отмечается замедление роста цен: в апреле цены увеличились на 2,1% к марту (в марте к февралю — на 7,5%).

Груши.
Груши.
CC0

Дешевеет (по сравнению с мартом) сахар (на 5,9%), яйца (на 5,4%), мука пшеничная (на 3,4%), плодоовощная продукция (на 2,3%), в том числе картофель (на 4,3%), капуста (на 4,0%), чеснок (на 5,5%), помидоры (на 24,1%), грибы (на 3,1%), груши (на 11,1%), апельсины (на 4,5%), бананы (на 11,5%).

Стоимость минимального набора продуктов составила 5 958 рубля, что ниже, чем в целом по России (6 252 рубля) и Сибири (6 277 рубля).

«Алтайский край на протяжении восьми месяцев занимает второе место среди сибирских регионов по наименьшей стоимости набора, уступая Омской области», — подчеркнули власти.

На 20 из 24 социально значимых продуктов цены в регионе ниже, чем в среднем по Сибири, и на 21 товар — ниже среднероссийского уровня.

Ранее производители продуктов объяснили, почему не снижают цены.

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