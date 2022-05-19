Белорусская компания приостановила поставки семги в Россию

Белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года, пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин.

После начала спецоперации на Украине этот канал оказался закрыт.

12 апреля Белоруссия в целях защиты внутреннего рынка ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров, пишет Lenta.ru. Вывозить за пределы ЕАЭС (кроме Белоруссии в него входят Россия, Армения, Казахстан и Киргизия) можно до одного килограмма муки, сахара, соли, макарон и растительного масла. Консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) — до трех банок.

В кабмине Белоруссии отметили — некоторые граждане приобретают продукты коммерческими партиями для вывоза за пределы республики.