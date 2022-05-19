19 мая
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Потребитель

Белорусская компания приостановила поставки семги в Россию

Белорусская компания «Санта Бремор» приостановила поставки в Россию семги под брендом «Русское море», пишет «Коммерсантъ».

Красная рыба считается наиболее полезной и безопасной
Красная рыба считается наиболее полезной и безопасной
Михаил Хаустов

Белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года, пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин.

После начала спецоперации на Украине этот канал оказался закрыт.

12 апреля Белоруссия в целях защиты внутреннего рынка ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров, пишет Lenta.ru. Вывозить за пределы ЕАЭС (кроме Белоруссии в него входят Россия, Армения, Казахстан и Киргизия) можно до одного килограмма муки, сахара, соли, макарон и растительного масла. Консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) — до трех банок.

В кабмине Белоруссии отметили — некоторые граждане приобретают продукты коммерческими партиями для вывоза за пределы республики.

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