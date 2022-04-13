Вывоз соли, сахара и консервов ограничила Белоруссия

В соответствии с решением, за пределы ЕАЭС из Белоруссии теперь можно вывозить не более одного килограмма: соли, сахара, муки, отдельных видов круп.
Также ограничен вывоз растительного масла (до одного литра), консервов (до трех банок), за исключением консервов для детского питания, пишет bfm.ru.
В кабмине Белоруссии отметили — некоторые граждане приобретают продукты коммерческими партиями для вывоза за пределы республики.
Между тем в России Минсельхоз поручил сформировать неснижаемый запас сахара.