13 апреля
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Экономика

Вывоз соли, сахара и консервов ограничила Белоруссия

Правительство Белоруссии ограничило вывоз из страны соли, сахара, бакалейных изделий и консервов в связи с повышенным спросом в приграничных районах на ряд товаров, сообщает РИА Новости.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

В соответствии с решением, за пределы ЕАЭС из Белоруссии теперь можно вывозить не более одного килограмма: соли, сахара, муки, отдельных видов круп.

Также ограничен вывоз растительного масла (до одного литра), консервов (до трех банок), за исключением консервов для детского питания, пишет bfm.ru.

В кабмине Белоруссии отметили — некоторые граждане приобретают продукты коммерческими партиями для вывоза за пределы республики.

Между тем в России Минсельхоз поручил сформировать неснижаемый запас сахара.

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