Российские производители мороженого меняют рецепты из-за проблем с импортом

Как сообщили в Союзе мороженщиков, за год цены на мороженое в магазинах выросли в пределах 15%, поскольку производители обычно готовятся к новому летнему сезону с конца прошлого. Но часть сырья пришлось закупать весной.

«Все, что было у нас в запасах, постепенно кончилось. Пришлось заменять какие-то продукты, некоторые позиции из ассортимента мы вывели, потому что негде было достать ингредиенты. Конечно же, все подорожало больше, чем на 30−40%", — уточнила руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Вышмакова.

Эксперт подчеркнула, что раньше производитель заказывал линейку безлактозной продукции на кокосовом молоке из Таиланда. Теперь она «застопорилась» в порту. В результате, компании пришлось скупать то, что осталось у поставщиков на складах в России.

Себестоимость мороженого в среднем увеличилась на 20−30%, отметила заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Цены на картонные упаковки и сахар поднялись почти вдвое, а также есть проблемы с запчастями для импортного оборудования.

А в Алтайском крае начали производство мини-мороженого по 30 граммов.