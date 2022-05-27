Цены на половину социально значимых продуктов снизились в Алтайском крае

Цены на 12 из 24 социально значимых продуктов снизились в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата на 20 мая.

Сильнее всего подешевели капуста (на 9,6%), яйца (на 6,4%), огурцы (на 10%), творог (на 4,1%) и помидоры (на 4%).

Согласно статистике, уже семь недель подряд снижается стоимость сахара, шесть недель — капусты, пять недель — яиц, три недели — помидоров, две недели — вареной колбасы, сливочного масла, творога и огурцов.

Отметим, что самые низкие средние розничные цены в Сибири зафиксированы на мороженую рыбу (173,34 рубля за килограмм), сахар (81,34 рубля за килограмм), муку пшеничную (40,12 рубля за килограмм), гречневую крупу (121,21 рубля за килограмм) и репчатый лук (47,78 рубля за килограмм).

Напомним, годовая инфляция в Алтайском крае составила 119,9%. «Регион на протяжении восьми месяцев занимает второе место среди сибирских регионов по наименьшей стоимости набора, уступая Омской области», — подчеркнули ранее в краевом правительстве.