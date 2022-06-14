14 июня
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Потребитель

Как выбрать сладкую клубнику, рассказала эксперт

Как выбрать качественную, сладкую клубнику, объяснила в беседе с «Праймом» доцент РЭУ имени Плеханова Ирина Махонина.

На барнаульских базарчиках продают клубнику нового урожая.
На барнаульских базарчиках продают клубнику нового урожая.
Дмитрий Лямзин. ИД "Алтапресс"

По словам Махониной, сладкую клубнику трудно определить по внешнему виду. Но, как правило, ягоды ярко-красного цвета все-таки слаще темных.

«Сладкую клубнику выбрать по внешним признакам затруднительно. Разные сорта отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Но было замечено, что клубника ярко-красного цвета слаще темноокрашенной», — подчеркнула Махонина.

Доцент также рекомендует обращать внимание на аромат ягоды. Его интенсивность означает более выраженный вкус клубники.

Кроме того утверждает Махонина, следует покупать клубнику российских производителей: ее вкус более сладкий и выраженный, чем у ягоды из Египта и Сербии.

Ранее диетолог заявила, что злоупотребление черешней вызывает метеоризм.

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