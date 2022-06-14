Как выбрать сладкую клубнику, рассказала эксперт

Как выбрать качественную, сладкую клубнику, объяснила в беседе с « Праймом » доцент РЭУ имени Плеханова Ирина Махонина.

По словам Махониной, сладкую клубнику трудно определить по внешнему виду. Но, как правило, ягоды ярко-красного цвета все-таки слаще темных.

«Сладкую клубнику выбрать по внешним признакам затруднительно. Разные сорта отличаются по сладости и интенсивности вкуса. Но было замечено, что клубника ярко-красного цвета слаще темноокрашенной», — подчеркнула Махонина.

Доцент также рекомендует обращать внимание на аромат ягоды. Его интенсивность означает более выраженный вкус клубники.

Кроме того утверждает Махонина, следует покупать клубнику российских производителей: ее вкус более сладкий и выраженный, чем у ягоды из Египта и Сербии.

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