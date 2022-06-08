Диетолог: злоупотребление черешней вызывает метеоризм

По словам Соломатиной, в черешне содержится много сахаров и клетчатки. Злоупотребление может спровоцировать проблемы с ЖКТ — метеоризм, брожение и бурление в желудке, а также привести к аллергическому приступу.

«Хотя калорийность у черешни невысокая, но она может взаимодействовать с инсулином, и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара», — отметила диетолог.