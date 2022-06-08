8 июня
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Здоровье

Диетолог: злоупотребление черешней вызывает метеоризм

Чрезмерное употребление черешни может вызвать метеоризм и аллергию, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

Ягоды. Черешня.
Ягоды. Черешня.
СС0

По словам Соломатиной, в черешне содержится много сахаров и клетчатки. Злоупотребление может спровоцировать проблемы с ЖКТ — метеоризм, брожение и бурление в желудке, а также привести к аллергическому приступу.

«Хотя калорийность у черешни невысокая, но она может взаимодействовать с инсулином, и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара», — отметила диетолог.

Она предупредила, что черешней невозможно «наесться на год», поскольку витамины, которые есть в ягоде, не сохранятся в организме надолго. Поэтому важно знать меру.

Людям с диабетом, лишним весом и инсулинорезистентностью нужно относиться к ягоде осторожно.

Чтобы получить пользу, достаточно съедать три горсти черешни в день.

Накануне врач объяснила, кому и почему могут навредить ягоды и фрукты. А еще стало известно, какая ягода спасает от многих болезней.

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