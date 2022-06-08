Диетолог: злоупотребление черешней вызывает метеоризм

По словам Соломатиной, в черешне содержится много сахаров и клетчатки. Злоупотребление может спровоцировать проблемы с ЖКТ — метеоризм, брожение и бурление в желудке, а также привести к аллергическому приступу.
«Хотя калорийность у черешни невысокая, но она может взаимодействовать с инсулином, и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара», — отметила диетолог.
Она предупредила, что черешней невозможно «наесться на год», поскольку витамины, которые есть в ягоде, не сохранятся в организме надолго. Поэтому важно знать меру.
Людям с диабетом, лишним весом и инсулинорезистентностью нужно относиться к ягоде осторожно.
Чтобы получить пользу, достаточно съедать три горсти черешни в день.
Накануне врач объяснила, кому и почему могут навредить ягоды и фрукты. А еще стало известно, какая ягода спасает от многих болезней.