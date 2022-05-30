30 мая
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Здоровье

Природная панацея. Какая ягода помогает от многих болезней

Какую ягоду можно считать панацеей, и от каких болезней она помогает, рассказал портал En Son Haber.

Черника
Черника
Изображение Couleur с сайта Pixabay

Авторы портала отмечают, что для здоровья полезна черника. Есть эту ягоду следует в умеренных количествах.

Она богата витаминами и минералами — в частности, железом, цинком, кальцием и фолиевой кислотой.

Отмечается, что черника — «кладезь антиоксидантов».

«Она снижает уровень холестерина, уменьшает риск развития сахарного диабета, укрепляет иммунитет, улучшает память и предотвращает сердечные заболевания», — передает издание.

Также чернику назвали природным антибиотиком. Поэтому ее рекомендуют употреблять при инфекциях мочевыводящих путей.

Уточняется, что регулярное употребление этой ягоды укрепляет память и поддерживает нормальную работу головного мозга.

Недавно английские ученые из Центра Джона Иннеса вывели трансгенные томаты, в которых содержится большое количество витамина D. Предполагается, что «отредактированные» помидоры решат проблему с дефицитом витамина D, который наблюдается у людей по всему миру.

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