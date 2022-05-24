24 мая
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Здоровье

Генетически модифицированные помидоры могут стать источником важного витамина

Английские ученые из Центра Джона Иннеса вывели трансгенные томаты, в которых содержится большое количество витамина D. Об этом сообщают в журнале Nature Medicine.

Помидор.
Помидор.
СС0.

Предполагается, что «отредактированные» помидоры решат проблему с дефицитом витамина D, который наблюдается у людей по всему миру.

Специалисты отключили в овоще ген, кодирующий молекулу S17-DR2. Так они повысили уровень провитамина D3 (7-DHC) в плодах и листьях.
Кстати, солнечные лучи, в свою очередь, превращают провитамин в витамин D3.

По итогам исследования листья обработанных растений содержали до 600 микрограммов провитамина D3 на грамм сухой массы. Однако рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослого — 10 микрограммов.

В журнале подчеркивают: S17-DR2 — это фермент, отвечающий за преобразование 7-DHC в другие молекулы. Чтобы отключить его, ученые использовали систему CRISPR-Cas9. Дальше листья и нарезанные плоды облучали ультрафиолетовым светом в течение часа.

После обработки только один помидор содержал столько же витамина, сколько два яйца среднего размера или 28 граммов тунца.

При этом блокирование фермента не повлияло на рост, развитие и урожай томатов.

Ранее диетолог рассказала о «темной стороне» помидоров и объяснила, какие томаты вредят здоровью.

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