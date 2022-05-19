20 мая
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Здоровье

«Темная» сторона томатов. Диетолог объяснила, какие помидоры опасны для здоровья

Помидоры полезны, но некоторым людям все-таки следует ограничить их употребление. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

В помидорах содержится много витаминов и минеральных веществ. Но в плодах может присутствовать и соланин (яд растительного происхождения. — Прим. ред.), вредный для здоровья, отметила врач.

«Помидоры действительно полезны, но это пасленовые, и в них может накапливаться соланин, поэтому важно есть только спелые плоды», — сказала Соломатина.

В составе томатов могут быть и другие небезопасные вещества, из-за которых эти овощи противопоказаны при некоторых заболеваниях.

«Лучше ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, потому что кислоты в составе этого продукта могут негативно повлиять на слизистую», — уточнила диетолог.

По словам Соломатиной, помидоры негативно сказываются при панкреатите, гастрите и язвенной болезни. Человек может чувствовать дискомфорт и рези.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Кроме того, специалист рекомендует с осторожностью относиться к помидорам тем, кто страдает мочекаменной болезною. А избыток нитратов в них может привести к гипоксии, которая особенно опасна при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Какие помидоры можно есть

«Всегда нужно смотреть на срез помидора: если там много жестких прожилок, особенно желтых, то понятно, что помидор подкармливали нитратами. Как правило, такие прожилки находятся ближе к хвостику», — объяснила Соломатина.

Она добавила, что в среднем человеку можно съедать по три помидора в день.

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