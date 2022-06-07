Врач объяснила, кому могут навредить фрукты и ягоды

По словам Ивановой, на третьей-четвертой стадиях хронической болезни почек диета становится более жесткой. Пациентам ограничивают прием продуктов, богатых калием, поскольку орган выводит в том числе и этот микроэлемент.
«При нарушении функций почек калий задерживается в организме. Мы должны следить за уровнем калия у этих пациентов, потому что если он становится выше допустимого, то это может стать угрожающим для работы сердца пациента», — объяснила врач.
Она добавила, что при уровне калия «выше шести» может замедлиться работа сердца. Кроме того, это способно привести к его остановке. Поэтому необходимо контролировать показатель.
«Очень важно пациенту объяснить, зачем это нужно, почему мы ограничиваем продукты, в которых много калия: ягоды, фрукты, курагу, чернослив, бананы. С ними нужно быть очень осторожными. Особенно в летний период не нужно переедать», — уточнила Иванова.
Недавно диетолог рассказал, почему щавель и кофе вызывают камни в почках.