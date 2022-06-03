3 июня
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Здоровье

Диетолог объяснил, почему щавель и кофе вызывают камни в почках

Щавель и кофе провоцируют мочекаменную болезнь, заявил «Москве 24» диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

Он пояснил, что риск появления оксалатных камней повышает щавелевая кислота. Она содержится в щавеле и шпинате — кислой на вкус зелени.

Кроме того, на образование камней влияет кофе. Пить его регулярно не следует.

«Если пить очень много кофе, особенно если еще принимать какие-то добавки с кальцием, он способствует выведению кальция из организма — это первый минус», — сказал Арзамасцев.

По его словам, если при этом употреблять недостаточно воды, то кальций не будет полностью выходить из организма и будет проседать в том числе в почках.

К повышенной нагрузке на почки и нарушению их работы приводят: систематическое злоупотребление алкоголем и солью. Поэтому людям, находящимся в группе риска, Евгений Арзамасцев советует употреблять их осторожно.

Но есть и противоположное мнение. Накануне ученые сообщили, что кофе снижает риск преждевременной смерти.

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