2 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Ученые: сладкий кофе снижает риск преждевременной смерти

Кофе увеличивает продолжительность жизни и снижает риск преждевременной смерти, выяснили исследователи Южного медицинского университета в Гуанчжоу. Об этом сообщает Annals of Internal Medicine.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

По данным Британской ассоциации кофе, ежедневно в Великобритании выпивают примерно 98 млн чашек кофе. А Национальная ассоциация кофе показывает, что в США этот показатель составляет порядка 517 млн чашек.

Предыдущие исследования показали, что бодрящий напиток может быть полезен для здоровья. Его употребление связано с более низким риском заболеваний, в том числе несколькими видами рака и деменцией.

Недавно ученые из Китая также обнаружили, что у людей, которые пили кофе в умеренном количестве каждый день, риск смерти в течение следующих 7 лет был ниже.

При этом употреблявшие несладкий кофе имели на 16−21% более низкий риск смерти, а с сахаром — на 29−31%.

Пока неясно, как именно сахар в кофе влияет на продолжительность жизни, но результаты дают понять, что отказываться от сладкого кофе не следует.

Добавим, что всего в исследовании участвовали более 171 тыс. человек из Британского биобанка.

Ранее врач назвал ускоряющий старение вредный продукт.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость