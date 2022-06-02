Ученые: сладкий кофе снижает риск преждевременной смерти

Кофе увеличивает продолжительность жизни и снижает риск преждевременной смерти, выяснили исследователи Южного медицинского университета в Гуанчжоу. Об этом сообщает Annals of Internal Medicine .

По данным Британской ассоциации кофе, ежедневно в Великобритании выпивают примерно 98 млн чашек кофе. А Национальная ассоциация кофе показывает, что в США этот показатель составляет порядка 517 млн чашек.

Предыдущие исследования показали, что бодрящий напиток может быть полезен для здоровья. Его употребление связано с более низким риском заболеваний, в том числе несколькими видами рака и деменцией.

Недавно ученые из Китая также обнаружили, что у людей, которые пили кофе в умеренном количестве каждый день, риск смерти в течение следующих 7 лет был ниже.

При этом употреблявшие несладкий кофе имели на 16−21% более низкий риск смерти, а с сахаром — на 29−31%.

Пока неясно, как именно сахар в кофе влияет на продолжительность жизни, но результаты дают понять, что отказываться от сладкого кофе не следует.

Добавим, что всего в исследовании участвовали более 171 тыс. человек из Британского биобанка.

Ранее врач назвал ускоряющий старение вредный продукт.