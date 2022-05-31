31 мая
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Здоровье

Врач назвал ускоряющий старение вредный продукт

Регулярное употребление крабовых палочек ускоряет старение, поскольку это продукт глубокой переработки. В них содержится большое количество красителей, консервантов и усилителей вкуса, рассказал радио Sputnik диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Крабовые палочки.
Крабовые палочки.
СС0

Врач отметил, что от продуктов глубокой переработки следует отказаться. В них мало полезных веществ, и они могут колоссально навредить здоровью

По словам диетолога, в крабовых палочках много консервантов, соли и красителей. Поэтому есть их он рекомендует не чаще раза в неделю.

«В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сказал Гинзбург.

Эксперт добавил, что необходимо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции.

Ранее врач назвал ягоду, которая считается природной панацеей и может вылечить многие болезни.

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