Врач назвал ускоряющий старение вредный продукт

Регулярное употребление крабовых палочек ускоряет старение, поскольку это продукт глубокой переработки. В них содержится большое количество красителей, консервантов и усилителей вкуса, рассказал радио Sputnik диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Врач отметил, что от продуктов глубокой переработки следует отказаться. В них мало полезных веществ, и они могут колоссально навредить здоровью

По словам диетолога, в крабовых палочках много консервантов, соли и красителей. Поэтому есть их он рекомендует не чаще раза в неделю.

«В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сказал Гинзбург.

Эксперт добавил, что необходимо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции.

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