В Барнауле хотят поддержать городских пассажироперевозчиков

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, пассажироперевозчики терпят убытки из-за роста цен.

Дополнительная поддержка позволит стабилизировать ситуацию с общественным транспортом. Ряд разработанных мер продемонстрируют перевозчикам в ближайшее время.

В мэрии одобрили увеличения стоимости проезда с 1 января 2023 года. Напомним, тариф хотят повысить до 30 рублей при оплате картой и наличными.

Для школьников, студентов и пенсионеров проезд может подорожать на 1 рубль (до 10−16 рублей).

Кроме того, на 1 рубль (до 24 рублей) повысят тариф по «Единому проездному» и проездному на электротранспорт.

На 2 рубля (до 26 рублей) увеличится стоимость по «Электронному кошельку».

Депутаты гордумы поддержали долгосрочное тарифное регулирование в общественном транспорте, заявил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко.

По словам Есипенко, это поможет пассажироперевозчикам лучше выстраивать финансовую модель ведения бизнеса.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что меры будут внедрять в городе постепенно.