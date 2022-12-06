6 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Жительница алтайского села пожаловалась на «исчезающую» маршрутку

Жительница села Бажево Алтайского края пожаловалась, что единственная маршрутка № 214, обслуживающая село, редко выходит на рейсы.

Автобус 37-го маршрута в Барнауле
Автобус 37-го маршрута в Барнауле
fotobus.msk.ru

Женщина прождала автобус 5 декабря больше часа, но так и не дождалась его, пришлось идти в соседнее село пешком, сообщается в посте Barnaul 22.

«Перевозчик нас за людей не считает, дети, пенсионеры, да и мы передвигается своим ходом через соседнее село, до него идти 20 минут (это я своим шагом) ребёнок пока дойдёт просто замёрзнет», — говорит женщина.

Жительница села говорит, что жалобы писали, но на них никто не реагировал: «Отписки идут, якобы марш выполняет 75% своей работы».

Ранее в Барнауле водитель автобуса избил подростка, на него завели уголовное дело.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость