Жительница алтайского села пожаловалась на «исчезающую» маршрутку

Женщина прождала автобус 5 декабря больше часа, но так и не дождалась его, пришлось идти в соседнее село пешком, сообщается в посте Barnaul 22.

«Перевозчик нас за людей не считает, дети, пенсионеры, да и мы передвигается своим ходом через соседнее село, до него идти 20 минут (это я своим шагом) ребёнок пока дойдёт просто замёрзнет», — говорит женщина.