Жительница алтайского села пожаловалась на «исчезающую» маршрутку

Женщина прождала автобус 5 декабря больше часа, но так и не дождалась его, пришлось идти в соседнее село пешком, сообщается в посте Barnaul 22.
«Перевозчик нас за людей не считает, дети, пенсионеры, да и мы передвигается своим ходом через соседнее село, до него идти 20 минут (это я своим шагом) ребёнок пока дойдёт просто замёрзнет», — говорит женщина.
Жительница села говорит, что жалобы писали, но на них никто не реагировал: «Отписки идут, якобы марш выполняет 75% своей работы».
Ранее в Барнауле водитель автобуса избил подростка, на него завели уголовное дело.
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