После избиения подростка в Барнауле на водителя маршрутки завели уголовное дело

После нападения водителя маршрутки на 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Напомним, инцидент произошел 30 ноября на пересечении ул. Песчаной и пер. Ядринцева. Двое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и заметили ехавший на большой скорости маршрутный автобус. Они отошли назад, а автобус остановился перед ними.

Из маршрутки № 41 вышел водитель, и между ними произошел диалог. Родители пострадавшего утверждают, что подозреваемый ругал детей за слишком медленный шаг.

Подростки попытались уйти, но обвиняемый догнал их и повалил одного на землю. После случившегося стало известно, что водителя маршрутки уволят.

Родители одного из детей написали заявление. По их словам, у пострадавшего мальчика телесные повреждения.

После проверки полиции возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Также планируется проверить деятельность перевозчика по соблюдению прав граждан при оказании услуг.