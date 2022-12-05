После избиения подростка в Барнауле на водителя маршрутки завели уголовное дело

Напомним, инцидент произошел 30 ноября на пересечении ул. Песчаной и пер. Ядринцева. Двое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и заметили ехавший на большой скорости маршрутный автобус. Они отошли назад, а автобус остановился перед ними.
Из маршрутки № 41 вышел водитель, и между ними произошел диалог. Родители пострадавшего утверждают, что подозреваемый ругал детей за слишком медленный шаг.
Подростки попытались уйти, но обвиняемый догнал их и повалил одного на землю. После случившегося стало известно, что водителя маршрутки уволят.
Родители одного из детей написали заявление. По их словам, у пострадавшего мальчика телесные повреждения.
После проверки полиции возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
Также планируется проверить деятельность перевозчика по соблюдению прав граждан при оказании услуг.
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