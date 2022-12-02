2 декабря
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Происшествия

Уволят водителя маршрутки, который избил подростка в Барнауле

Уволят водителя барнаульской маршрутки № 41, который, как сообщалось накануне, избил с 15-летнего подростка. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Автобус 41. Общественный транспорт.
Автобус 41. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

В мэрии Барнаула отметили, что перевозчику Антону Еньшину сообщили об инциденте. Ему водитель сказал, что силу к подростку якобы не применял.

Напомним, конфликт произошел 30 ноября на пересечении ул. Песчаной и пер. Ядринцева. Два подростка переходили дорогу по зебре и заметили автобус, ехавший на большой скорости. Они отошли назад, а автобус остановился перед ними.

Утверждается, что из маршрутки вышел водитель и начал диалог, перешедший в избиение 15-летнего парня. Полиция и прокуратура проводят проверку.

Ранее мужчина успел спасти ребенка от несшейся на него машины.

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