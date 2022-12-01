1 декабря
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Происшествия

Мужчина успел спасти ребенка от несущейся на него машины

В интернете появилось видео, как мужчина спасает ребенка от несущейся на него машины. Маленький мальчик переходил в этот момент дорогу. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Мужчина успел спасти ребенка от несущейся на него машины
Мужчина успел спасти ребенка от несущейся на него машины
Инцидент Барнаул

Видео сняли на видеорегистратор в автомобиле. На кадрах видно, что мальчик начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С другой стороны к нему навстречу шел мужчина в оранжевой рабочей форме.

Вдруг мужчина резко ускоряется, подхватывает ребенка и уносит с дороги. В ту же секунду на месте, где шел ребенок, проносится на большой скорости автомобиль.

С мальчиком по всей видимости все в порядке, благодаря быстрой реакции мужчины. О личности героя ничего не известно, как и о месте происшествия.

Ранее водитель маршрутки напал на подростка за то, что тот якобы медленно переходил дорогу в Барнауле.

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