В интернете появилось видео, как мужчина спасает ребенка от несущейся на него машины. Маленький мальчик переходил в этот момент дорогу. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Мужчина успел спасти ребенка от несущейся на него машины

Видео сняли на видеорегистратор в автомобиле. На кадрах видно, что мальчик начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С другой стороны к нему навстречу шел мужчина в оранжевой рабочей форме.

Вдруг мужчина резко ускоряется, подхватывает ребенка и уносит с дороги. В ту же секунду на месте, где шел ребенок, проносится на большой скорости автомобиль.

С мальчиком по всей видимости все в порядке, благодаря быстрой реакции мужчины. О личности героя ничего не известно, как и о месте происшествия.

Ранее водитель маршрутки напал на подростка за то, что тот якобы медленно переходил дорогу в Барнауле.