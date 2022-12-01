Мужчина успел спасти ребенка от несущейся на него машины

Видео сняли на видеорегистратор в автомобиле. На кадрах видно, что мальчик начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С другой стороны к нему навстречу шел мужчина в оранжевой рабочей форме.
Вдруг мужчина резко ускоряется, подхватывает ребенка и уносит с дороги. В ту же секунду на месте, где шел ребенок, проносится на большой скорости автомобиль.
С мальчиком по всей видимости все в порядке, благодаря быстрой реакции мужчины. О личности героя ничего не известно, как и о месте происшествия.
Ранее водитель маршрутки напал на подростка за то, что тот якобы медленно переходил дорогу в Барнауле.
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