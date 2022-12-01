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Происшествия

Водитель маршрутки решил наказать «медлительных» подростков, переходящих дорогу в Барнауле

Водитель барнаульской маршрутки избил 15-летнего подростка, который вместе с другом якобы медленно переходил дорогу в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс». Полиция начала проверку по этому сообщению.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел 30 ноября на пересечении улицы Песчаной и переулка Ядринцева. Двое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и заметили едущий на большой скорости маршрутный автобус. Они отошли назад, а автобус остановился перед ними.

Из маршрутки вышел водитель и между ними произошел диалог. Родители пострадавшего сообщают, что он ругал детей за слишком медленный шаг. После чего подростки попытались уйти, но мужчина нагнал их и повалил одного на землю.

По словам родителей, он нанес несколько ударов 15-летнему парню. Родители беспокоятся, что из-за этого юноше может стать плохо.

Полиция проводит проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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