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Потребитель

В Барнауле и пригороде «ускорили» LTE

МТС «обновила» оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород — вблизи поселка Южного, сел Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки.
Вид на Барнаул. Центр. Новостройки.
Дмитрий Лямзин.

Теперь барнаульцы смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке города. Развитая телеком инфраструктура может способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

Иннокентий Цой.
Иннокентий Цой.
пресс-служба МТС

«Жители Барнаула и его пригородов генерят более половины всего интернет-трафика, потребляемого в крае. Поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счете позволит повысить качество жизни горожан», — отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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