В Барнауле и пригороде «ускорили» LTE

МТС «обновила» оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород — вблизи поселка Южного, сел Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%.

Теперь барнаульцы смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке города. Развитая телеком инфраструктура может способствовать внедрению проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

Иннокентий Цой. пресс-служба МТС