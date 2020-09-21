В Барнауле и Рубцовске стартует отопительный сезон

Сибирская генерирующая компания 21 сентября в 8:00 начала подавать тепло в дома жителей Рубцовска. В Барнауле отопление массово запустят 22 сентября. Документы о старте отопительного сезона 2020−2021 годов главы городов подписали в минувшую пятницу, 18 сентября.

Рубцовск

На утро 21 сентября для обеспечения потребителей теплом на Южной тепловой станции СГК в работе находится котел № 3, который несет нагрузку в 74 тонны пара в час. Температура теплоносителя составляет +42 °С. Этот показатель соответствует установившейся температуре наружного воздуха. По мере похолодания в городе энергетики будут повышать температуру сетевой воды.

Все управляющие компании заранее оповещены о запуске отопления, что позволит максимально быстро наладить циркуляцию и довести до норматива температуру в многоквартирных домах. Учреждения социальной сферы готовы принять теплоноситель в полном объеме уже 21 сентября.

Ранее СГК в Рубцовске провела ремонты на теплосетях отопления, за лето в общей сложности заменено 8 км трубопроводов. На складах Южной тепловой станции сформированы запасы топлива, превышающие нормативные значения на 30% по углю и в 2 раза по мазуту.

Параллельно с Южной тепловой станцией свою работу начали 12 котельных, которые поставляют тепло рубцовчанам, живущим в западной части города.

Барнаул

Массовый запуск отопления в Барнауле начнется 22 сентября. Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель. Но часть потребителей уже пользуется ресурсом.

Досрочное подключение в городе жилых домов и социальных учреждений по заявкам стартовало 7 сентября. По данным на 19 сентября, 113 школ и детских садов, 12 медицинских учреждений и 10 многоквартирных домов уже получают тепло.

ТЭЦ и котельные, находящиеся в управлении СГК, готовы к подаче ресурса. Ремонты на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 идут согласно графику. На угольных складах создан запас топлива, который превышает установленный Минэнерго России норматив: в 2,5 раза по углю и почти в 6 раз по мазуту. Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн.

В свою очередь, управляющие организации Барнаула должны были заранее подготовить дома к приему тепла: отремонтировать и утеплить внутридомовое оборудование, провести опрессовку и промывку трубопроводов, — а сейчас открыть запорную арматуру на вводе в дома.