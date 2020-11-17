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17 ноября
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В Барнауле из-за аварии остались без воды 12 многоэтажек, детские сады и лицей

Вечером 17 ноября в Барнауле из-за коммунальной аварии отключили воду в 12 многоэтажных домах, двух детских садах и лицее. В данный момент специалисты устраняют повреждение на водопроводе, сообщает «Росводоканал».

Коммунальная авария в Барнауле.
Коммунальная авария в Барнауле.
Barnaul 22

Сообщается, что специалисты устраняют повреждение на водопроводе диаметром 300 мм на улице Георгия Исакова.

Водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Георгия Исакова, 181, 183а, 185, 187, 189, 191, 193, 201, 205, 206, 207 и 209. А также в домах по адресу ул. Малахова, 74, 76, и ул. А. Петрова, 182, 184.

Организован подвоз воды, ее можно взять по адресу ул. Антона Петрова, 180. Телефон «Росводоканал Барнаул» для справок: 28−22−00.

Коммунальная авария в Барнауле.
Коммунальная авария в Барнауле.
Barnaul 22

Напомним, в ночь на 14 ноября в Барнауле произошел порыв водопровода. В соцсетях пользователи ехидно отреагировали на это, посмеявшись, мол, морозы же уже начались.

Также 15 ноября в барнаульском туркластере из-под земли забил коммунальный родник.

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