В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей ограничивают подачу горячей воды

В связи с реконструкцией тепловых сетей, а также обнаруженными повреждениями на магистральных и квартальных трубопроводах, будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов города Барнаула. Отключения продлятся от 1 до 14 дней.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. Специалисты СГК стараются минимизировать неудобства для горожан, прорабатывают технические решения таким образом, чтобы проводимые работы, как можно меньше повлияли на комфорт жителей. При технической возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети — тем самым уменьшают количество отключенных домов в 10−15 раз, что все равно требует кратковременных отключений. Там, где это сделать невозможно, время работ с ограничением ресурса занимает больше времени. Но обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан, в некоторых случаях — нельзя.

В рамках ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей, под временное отключение горячей воды попадают:

С 10.00 17 июля до 9.00 18 июля — 48 многоквартирных домов , школа и частный сектор частично в Индустриальном , Ленинском и Железнодорожном районах;

школа и частный сектор частично в Индустриальном Ленинском и Железнодорожном районах; С 10.00 18 июля до 9.00 19 июля — 15 многоквартирных домов , школа и детский сад в микрорайоне Дружный;

школа и детский сад в микрорайоне Дружный; С 10.00 22 июля до 9.00 23 июля — 19 многоквартирных домов , детский сад , 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова , Г. Исакова , Гущина и Юрина;

детский сад 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова Г. Исакова Гущина и Юрина; С 11 по 18 июля включительно — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;

С 8.00 9 июля до 23.00 22 июля — 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт;

С 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова.

С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова , 22.

Кроме того, из-за обнаруженных повреждений на магистральных тепловых сетях, на время их устранения, 1 сутки, под ограничение попадают жители Железнодорожного района:

С 9.00 15 июля до 9.00 16 июля — 56 многоквартирных домов , 3 детских сада и 2 школы;

3 детских сада и 2 школы; С 9.00 16 июля до 9.00 17 июля — 130 многоквартирных домов , 7 детских садов , 2 школы и 89 домов частного сектора.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на карте:

Пояснения:

Оранжевым цветом отмечены дома , где на трубопроводах обнаружены дополнительные повреждения после запуска горячей воды;

где на трубопроводах обнаружены дополнительные повреждения после запуска горячей воды; Желтым цветом отмечены дома , где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей; Зеленым цветом отмечены дома , где горячая вода после ремонта возвращена.

где горячая вода после ремонта возвращена. Если над домом не стоит никакой знак , но горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую домом компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

Справка

В 2019 году СГК в три раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.