В Барнауле из-за ремонта тепловой сети будет кратковременно ограничена подача горячей воды для 16 тысяч жителей

В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе жилых домов по улице Чихачева, № 17; проспекту Ленина, № 144 и № 159. На время ремонта, проводимых на этих участках, жители получали горячую воду по резервным линиям тепловых сетей. Теперь, когда работы завершены, потребителей нужно вернуть на питание по обновленным теплотрассам, для этого и необходимо кратковременное отключение ресурса.
В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:
- На 12 часов, с 9.00 до 21.00 3 августа — 15 многоквартирных дома, 2 детских сада, больница и 2 административных здания по улицам Чеглецова, Чудненко, Чихачева, 40 лет Октября и 5-я Западная. Всего 5 344 жителя.
- На 2 суток, С 9.00 3 августа до 9.00 5 августа — 71 многоквартирный дом, 2 детских сада, 2 школы, 2 больницы и 16 административных зданий по улицам Северо-Западная, 80-й Г. Дивизии, Матросова, проспекта Ленина и др. Всего 10 567 жителей.
Последнее отключение в списке планировалось провести на этой неделе, однако этого не произошло из-за неблагоприятных погодных условий. С понедельника на этом участке, где пересекаются две тепломагистрали, установят все необходимое оборудование и введут сеть в эксплуатацию.
Список всех объектов, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения — отмечен на карте:
- Желтые — отключения из-за повреждения на теплосети;
- Оранжевые — реконструкция и капитальные ремонты теплосетей 2020.
- Зеленые — подача воды возобновлена.
Если над домом не стоит никакой знак, но горячей воды нет — обращайтесь в вашу управляющую компанию.
Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.