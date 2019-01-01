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В Барнауле изменилась схема движения автобусного маршрута № 113д. Расписание

С 1 января изменяется трасса следования автобусного маршрута № 113д. Движение автобусов будет организовано по следующей схеме: п. Березовка — п. Научный Городок.

Схема движения автобуса №113д в Барнауле.
Схема движения автобуса №113д в Барнауле.
barnaul.org

В связи с изменением трассы движения маршрута № 113д «п.Березовка — п. Научный Городок» автобусный маршрут № 117э «Докучаево — Новомихайловское кладбище» будет осуществлять работу круглогодично, сообщает пресс-служба мэрии.

Расписание движения маршрута № 113д (ежедневно):

  • отправление автобуса из поселка Березовка — в 07:00, 08:25, 11:20, 13:10, 16:10, 18:00.

  • отправление автобуса из Научного Городка — 07:30, 10:25, 12:15, 15:15, 17:05, 18:30.

Расписание движения маршрута № 117э (ежедневно, кроме понедельника и вторника):

  • отправление автобуса с остановки «Докучаево» — 08:40, 10:03, 11:33, 13:33

  • отправление автобуса с остановки «Новомихайловское кладбище» — 09:20, 10:50, 12:20, 14:20.

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