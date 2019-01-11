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В Барнауле изменят схемы движения трех автобусов

В Барнауле с 14 января изменят схемы движения автобусные маршруты № 76, 110 и 120, пишет официальный сайт города.

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

С 14 января сократится автобусный маршрут № 76 «ул.Лазурная — мкр. Восточный»: из-за высокой загруженности в часы «пик» улицы Лазурной конечный остановочный пункт перенесут от ТЦ «Лента» на остановочный пункт «ул.Шумакова».

Новая схема движения.
Новая схема движения.
barnaul.org

Для улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов с 14 января изменится трасса следования автобусного маршрута № 120 «мкр.Лесная Поляна — гипермаркет «Алтай».

Новая схема движения.
Новая схема движения.
barnaul.org

Движение автобусов будет организовано по схеме:

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ул.Мамонтова, ул. Новосибирская, ул. Дальняя, ул. Трактовая, ул. Попова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, ул. Георгиева, ул.50 лет СССР, ул. Сухэ-Батора, ул. Малахова, ул. Эмилии Алексеевой, ул. Западная 1-я, ул. Германа Титова, пр-кт Ленина, пр-кт Космонавтов.

Кроме того, с 14 января в тестовом режиме изменится трасса следования автобусного маршрута № 110 с заездом автобусов в микрорайоны Спутник и Авиатор только в обратном направлении при движении из аэропорта.

Новая схема движения.
Новая схема движения.
barnaul.org
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