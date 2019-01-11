В Барнауле изменят схемы движения трех автобусов

С 14 января сократится автобусный маршрут № 76 «ул.Лазурная — мкр. Восточный»: из-за высокой загруженности в часы «пик» улицы Лазурной конечный остановочный пункт перенесут от ТЦ «Лента» на остановочный пункт «ул.Шумакова».
Для улучшения транспортного обслуживания жителей новых кварталов с 14 января изменится трасса следования автобусного маршрута № 120 «мкр.Лесная Поляна — гипермаркет «Алтай».
Движение автобусов будет организовано по схеме:
ул.Мамонтова, ул. Новосибирская, ул. Дальняя, ул. Трактовая, ул. Попова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, ул. Георгиева, ул.50 лет СССР, ул. Сухэ-Батора, ул. Малахова, ул. Эмилии Алексеевой, ул. Западная 1-я, ул. Германа Титова, пр-кт Ленина, пр-кт Космонавтов.
Кроме того, с 14 января в тестовом режиме изменится трасса следования автобусного маршрута № 110 с заездом автобусов в микрорайоны Спутник и Авиатор только в обратном направлении при движении из аэропорта.