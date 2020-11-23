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В Барнауле к премьере нового сериала «Фантом» жителям города раздали маски

22 ноября на центральной площади Барнаула промоутеры телеканала ТВ-3 раздавали маски с имиджем нового сериала «Фантом» (16+), премьера которого состоится 23 ноября.

В Барнауле на центральной площади телеканал ТВ-3 раздавал маски
В Барнауле на центральной площади телеканал ТВ-3 раздавал маски
Фото предоставлено заказчиком

Жители города охотно брали многоразовые брендированные маски и благодарили промоутеров за такую полезную и нужную раздачу.

Сюжет

Столичный оперативник Стас Хабаров привык решать дела по-своему. Поэтому он в одиночку отправляется арестовывать крупного наркоторговца, но получает пулю в спину, так и не успев разглядеть лица нападавшего. Придя в себя, Стас с ужасом осознаёт, что умер и стал призраком. У него есть выбор — войти в открытую дверь, из которой струится мягкий яркий свет, или остаться здесь. Однако, увидев сцену из ближайшего будущего, в которой его жену Веру в её день рождения убивает тот же самый неизвестный, он решает остаться и защитить любимую женщину, которой причинил немало боли при жизни. Вот только ни Вера, ни друзья не видят Стаса, и он понятия не имеет, как подать им знак, что он здесь, рядом — пока не встречает студентку Катю, которая может и видеть, и слышать полицейского. С её помощью Стас должен докопаться до истины, узнать, кто его подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался до Веры.

Как защитить того, кто тебя не видит и не слышит? Как рассказать об опасности, если ты призрак?

Смотрите сериал «Фантом» с 23 ноября в 19:30 на ТВ-3.

Фото предоставлено заказчиком
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