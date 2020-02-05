В Барнауле кондуктор автобуса отсудила у крупного пассажироперевозчика деньги за падение

Обилечивала пассажиров
Несчастный случай произошел 29 ноября 2017 года около двух часов дня. ПРедставитель Светланы К. называет его несчастным случаем на производстве. Светлана К. работала кондуктором в автобусе ЛИАЗ, находилась в середине салона и «обилечивала» пассажиров.
Водитель притормозил — кондуктор упала и сильно ушибла правую ногу, но все же доработала смену.
Директор отказал
Уже из дома она пошла в больницу, где выяснила, что в результате падения получила растяжение связок правого коленного сустава и частично утратила профессиональную трудоспособность.
Выплатить ей единовременное пособие директор «БарнаулПассажирТранса» отказался. ТОгда она обратилась в суд. И Октябрьский райсуд удовлетворил ее требования. «БарнаулПассажирТранс» обязан выплатите й 29 тыс. рублей.
Решение еще не вступило в силу — суд вынес его 27 января 2020 года.
Почему так решил суд
Судью убедило то, что на момент несчастного случая действовало соглашение между правительством края, алтайкрайсовпрофом и краевыми объединениями работодателей. В нем установили общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на региональном уровне.
И в этом соглашении предполагается, что при утрате профессиональной трудоспособности без установления инвалидности не менее 29 тыс. рублей.
Если работодатель в течение 30 дней не отказался (мотивированно), считается. что соглашение на него распространяется.
Представитель БПТ говорил, что компания не подписывала соглашение. Но это значения не имело — ведь он от участия в нем и не отказался.