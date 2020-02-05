Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 февраля -5°C

В Барнауле кондуктор автобуса высудила деньги у крупного пассажироперевозчика за резкого водителя

Бывший кондуктор автобуса Светлана К. высудила у своего работодателя «БарнаулПассажирТранса» единовременное пособие в 29 тыс. рублей. Как следует из материалов Октябрьского райсуда Барнаула, два года назад водитель резко затормозил, из-за чего она упала и сильно повредила ногу. Впрочем, работодатель считал, что он ничего ей не должен и не исключено, что он пойдет судиться дальше.

Автобус "ЛиАЗ".
Автобус "ЛиАЗ".
wikimedia.org

Обилечивала пассажиров

Несчастный случай произошел 29 ноября 2017 года около двух часов дня. ПРедставитель Светланы К. называет его несчастным случаем на производстве. Светлана К. работала кондуктором в автобусе ЛИАЗ, находилась в середине салона и «обилечивала» пассажиров.

Водитель притормозил — кондуктор упала и сильно ушибла правую ногу, но все же доработала смену.

Директор отказал

Уже из дома она пошла в больницу, где выяснила, что в результате падения получила растяжение связок правого коленного сустава и частично утратила профессиональную трудоспособность.

Выплатить ей единовременное пособие директор «БарнаулПассажирТранса» отказался. ТОгда она обратилась в суд. И Октябрьский райсуд удовлетворил ее требования. «БарнаулПассажирТранс» обязан выплатите й 29 тыс. рублей.

Решение еще не вступило в силу — суд вынес его 27 января 2020 года.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов

Почему так решил суд

Судью убедило то, что на момент несчастного случая действовало соглашение между правительством края, алтайкрайсовпрофом и краевыми объединениями работодателей. В нем установили общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на региональном уровне.

И в этом соглашении предполагается, что при утрате профессиональной трудоспособности без установления инвалидности не менее 29 тыс. рублей.

Если работодатель в течение 30 дней не отказался (мотивированно), считается. что соглашение на него распространяется.

Представитель БПТ говорил, что компания не подписывала соглашение. Но это значения не имело — ведь он от участия в нем и не отказался.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость