В Барнауле «Мария-Ра» установила в двух магазинах новую версию касс самообслуживания

В феврале торговая сеть установила кассы самообслуживания в супермаркете на пр. Красноармейском, 58 (напротив ТЦ «Гулливер»). Теперь кассы появились на пр. Социалистическом, 124 г и ул. Советской, 3а.
При этом новые кассы отличаются от первых — в них нельзя оплатить весовой товар: новая версия устройства не предусматривает взвешивания.
Представитель торговой сети объяснил, что в кассах самооблуживания также невозможно оплатить спиртное и сигареты (как и в предыдущей версии касс) — это надо делать под контролем кассира.
Покупки можно оплатить только картой — наличные этот аппарат, как и первый, не принимает.
Надо сказать, что первую кассу без кассира многие восприняли скептично. Одни прогнозировали, что воровство неизбежно — никто же не контролирует, какие покупки оплачены, какие нет. Другие говорили, что многим это неудобно.
Но сейчас скептиков почти нет. Тем более, что обычные кассы продолжают работать. А покупатели, возможно, оказались честнее, чем предполагалось.