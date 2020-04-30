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В Барнауле «Мария-Ра» установила в двух магазинах новую версию касс самообслуживания

Еще в двух магазинах торговой сети «Мария-Ра» в Барнауле установлены кассы самообслуживания, рассказал ритейлер на странице в соцсети. При этом новые кассы отличаются от первых, появившихся в феврале.

Новая версия касс.
Новая версия касс.
vk.com/mariarashop

В феврале торговая сеть установила кассы самообслуживания в супермаркете на пр. Красноармейском, 58 (напротив ТЦ «Гулливер»). Теперь кассы появились на пр. Социалистическом, 124 г и ул. Советской, 3а.

При этом новые кассы отличаются от первых — в них нельзя оплатить весовой товар: новая версия устройства не предусматривает взвешивания.

Представитель торговой сети объяснил, что в кассах самооблуживания также невозможно оплатить спиртное и сигареты (как и в предыдущей версии касс) — это надо делать под контролем кассира.

Покупки можно оплатить только картой — наличные этот аппарат, как и первый, не принимает.

Надо сказать, что первую кассу без кассира многие восприняли скептично. Одни прогнозировали, что воровство неизбежно — никто же не контролирует, какие покупки оплачены, какие нет. Другие говорили, что многим это неудобно.

Но сейчас скептиков почти нет. Тем более, что обычные кассы продолжают работать. А покупатели, возможно, оказались честнее, чем предполагалось.

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