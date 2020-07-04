В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Попова

Из-за сжатости сроков ремонта с 6 июля по 6 августа будет ограничено движение автомобилей на этом участке.
Дорожники перекроют четную сторону от ул. Трактовой до ул. Попова, 248-в и нечетную — от проезда Делового до ул. Власихинской.
Общественный транспорт будет двигаться так:
- — автобусы № 20, 35 (туда и обратно) — ул. Трактовая — Павловский тракт — ул. Власихинская — ул. Попова — далее по маршруту;
- — автобусы № 37, 137, 138, 149, 120, 121 (туда и обратно) — ул Дальняя — проезд Южный — проезд Деловой — разворот в районе остановки «Тейси» на ул. Попова — далее по маршруту. Движения трамваев ремонтные работы не коснутся — трамваи номер 2,3 будут курсировать по своим привычным маршрутам.
К жителям города обратился первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков:
Уважаемые жители города и участники дорожного движения! Мы приносим вам извинения за предстоящие неудобства, но таким образом мы сможем как можно быстрее и качественнее завершить ремонтные работы. Просим заранее выбирать маршрут с учетом вводимых ограничений, соблюдать требование дорожных знаков и отнестись с пониманием к ситуации, по возможности планируя пути объезда.
Валерий Багдасарян,
директор ООО ПСК «Индустрия»:
Идем с опережением графика. Думаю, теперь точно успеем все закончить. Выполнено фрезерование изнашиваемого слоя дорожной одежды, расширение проезжей части от трамвайных путей на 2,5 метра. Сейчас эта дорога обсыпана щебнем.
В прошлом году была построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, сделано щебеночное основание дороги.
В 2020 году будет построена проезжая часть на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны. Также будет выполнен ремонт существующих проезжих частей. В настоящее время на всем участке ведется переустройство трамвайных путей, кабелей контактной сети и сетей наружного освещения. По северной части улицы идет ремонт парковок, устройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок, установка бордюрных камней и поребриков, строительство тротуаров, укладка асфальтобетонного покрытия и устройство газонов. После выполнения всех строительных работ, будут установлены дорожные знаки и светофоры, нанесена дорожная разметка. Все работы планируют завершить не позднее 1 октября 2020 года.
Специалисты по техническому надзору постоянно следят за качеством проводимых работ. Все взятые пробы асфальта на анализ соответствует ГОСТу.
Цифра
- Порядка 600 млн. рублей было направлено за два года на реконструкции участка.
- Гарантия подрядчика на выполненные работы — 5 лет.