В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Попова

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле продолжаются работы по реконструкции дорожного полотна по ул. Попова, от ул. Власихинской до ул. Трактовой с ремонтом путепровода через железнодорожные пути по ул. Попова. Реконструкция увеличит пропускную способность дороги, что позволит уменьшить «пробки» на этом участке.

Из-за сжатости сроков ремонта с 6 июля по 6 августа будет ограничено движение автомобилей на этом участке.

Дорожники перекроют четную сторону от ул. Трактовой до ул. Попова, 248-в и нечетную — от проезда Делового до ул. Власихинской.

Общественный транспорт будет двигаться так:

— автобусы № 20 , 35 ( туда и обратно) — ул. Трактовая — Павловский тракт — ул. Власихинская — ул. Попова — далее по маршруту;

35 туда и обратно) — ул. Трактовая — Павловский тракт — ул. Власихинская — ул. Попова — далее по маршруту; — автобусы № 37 , 137 , 138 , 149 , 120 , 121 ( туда и обратно) — ул Дальняя — проезд Южный — проезд Деловой — разворот в районе остановки «Тейси» на ул. Попова — далее по маршруту. Движения трамваев ремонтные работы не коснутся — трамваи номер 2,3 будут курсировать по своим привычным маршрутам.

К жителям города обратился первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков:

Уважаемые жители города и участники дорожного движения! Мы приносим вам извинения за предстоящие неудобства, но таким образом мы сможем как можно быстрее и качественнее завершить ремонтные работы. Просим заранее выбирать маршрут с учетом вводимых ограничений, соблюдать требование дорожных знаков и отнестись с пониманием к ситуации, по возможности планируя пути объезда.

Валерий Багдасарян,

директор ООО ПСК «Индустрия»:

Идем с опережением графика. Думаю, теперь точно успеем все закончить. Выполнено фрезерование изнашиваемого слоя дорожной одежды, расширение проезжей части от трамвайных путей на 2,5 метра. Сейчас эта дорога обсыпана щебнем.

Валерий Багдасарян. Ирина Пергаева.

В прошлом году была построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, сделано щебеночное основание дороги.

В 2020 году будет построена проезжая часть на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны. Также будет выполнен ремонт существующих проезжих частей. В настоящее время на всем участке ведется переустройство трамвайных путей, кабелей контактной сети и сетей наружного освещения. По северной части улицы идет ремонт парковок, устройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок, установка бордюрных камней и поребриков, строительство тротуаров, укладка асфальтобетонного покрытия и устройство газонов. После выполнения всех строительных работ, будут установлены дорожные знаки и светофоры, нанесена дорожная разметка. Все работы планируют завершить не позднее 1 октября 2020 года.

Специалисты по техническому надзору постоянно следят за качеством проводимых работ. Все взятые пробы асфальта на анализ соответствует ГОСТу.

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