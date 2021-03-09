В Барнауле на территории «Эко ярмарки» отпразднуют Масленицу

Сочетание традиций с современным, экологическим, а главное вкусным и полезным!
Угощаем гостей блинами, согреваем чаем и развлекаем конкурсами.
14 марта 2021 года по адресу: Взлетная, 2к
Докажи свою богатырскую силу, взобравшись на столб!
Разнообразие площадок, фотозона, анимационные игры и фееричное сожжение чучела оставят незабываемые впечатления!
Куда приходить?
Взлетная 2к, на главную парковку, красный вход.
Во сколько приходить?
Сбор гостей в 12:00, гуляем до 15:00.
Вкусные и полезные напитки с призами предоставляет партнер мероприятия «Бочкари».
Приходите всей семьей или компанией друзей, создадим этот светлый праздник вместе!