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В Барнауле на территории «Эко ярмарки» отпразднуют Масленицу

Приходите семьями, с друзьями и близкими! Организаторы мероприятия и партнеры подготовили интересные конкурсы с призами, создающие дух дружеского соперничества. Но не забывайте про социальную дистанцию и средства индивидуальной защиты.

Празднование Масленицы.
Празднование Масленицы.
Архив «Эко ярмарки»

Сочетание традиций с современным, экологическим, а главное вкусным и полезным!

Угощаем гостей блинами, согреваем чаем и развлекаем конкурсами.

14 марта 2021 года по адресу: Взлетная,

Докажи свою богатырскую силу, взобравшись на столб!

Разнообразие площадок, фотозона, анимационные игры и фееричное сожжение чучела оставят незабываемые впечатления!

Празднование Масленицы.
Празднование Масленицы.
Архив «Эко ярмарки»

Куда приходить?

Взлетная 2к, на главную парковку, красный вход.

Во сколько приходить?

Сбор гостей в 12:00, гуляем до 15:00.

Празднование Масленицы.
Празднование Масленицы.
Архив «Эко ярмарки»

Вкусные и полезные напитки с призами предоставляет партнер мероприятия «Бочкари».

Приходите всей семьей или компанией друзей, создадим этот светлый праздник вместе!

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