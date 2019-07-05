В Барнауле на улице Пионеров и проспекте Ленина ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети

С 6 июля в Барнауле начнется поэтапное перекрытие движение на улице Пионеров и проспекте Ленина. Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода специалистами теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании.

В связи с проведением перекладки участка тепловой сети в районе ул. Пионеров, 102б и пр. Ленина, 113 будет ограничено движение транспорта. Проезд будет недоступен в указанные сроки на следующих участках:

с 6 июля до вечера 18 июля — по всей ширине проезжей части ул. Пионеров в районе дома 102б;

с 6 июля до вечера 18 июля — по 2/3 проезжей части дороги четной стороны пр. Ленина , в районе дома на ул. Пионеров , 102б;

в районе дома на ул. Пионеров 102б; с 19 июля до вечера 30 июля — по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной стороны пр. Ленина , в районе дома на ул. Пионеров , 102б;

в районе дома на ул. Пионеров 102б; с 31 июля до вечера 14 августа — по 2/3 проезжей части дороги нечетной стороны пр. Ленина в районе дома на пр. Ленина 113.

Сейчас на данном участке идут подготовительные работы. За время ремонтов там переложат 280 метров тепловых сетей. Возраст труб, которые предстоит заменить, составляет 55 лет, диаметр — 630 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.