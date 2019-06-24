В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта с 25 июня

В связи с проведением ремонтных работ на внутриквартальных и магистральных тепловых сетях города в районе адреса Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта. Сейчас на месте проведения ремонта идут подготовительные работы. Перекрытие дорожного движения планируется с 17.00 25 июня до 20.00 10 июля.
Всего за это время на участке заменят 66 метров тепловых сетей. Возраст труб на данном участке составляет 45 лет, диаметр — 720 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019−2020 годов.
Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.