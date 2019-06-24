В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта с 25 июня

С 25 июня в районе дома по адресу Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода специалистами теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании. Движение будет недоступно по всей ширине проезжей части до 20:00 10 июля.

В связи с проведением ремонтных работ на внутриквартальных и магистральных тепловых сетях города в районе адреса Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта. Сейчас на месте проведения ремонта идут подготовительные работы. Перекрытие дорожного движения планируется с 17.00 25 июня до 20.00 10 июля.

Всего за это время на участке заменят 66 метров тепловых сетей. Возраст труб на данном участке составляет 45 лет, диаметр — 720 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.