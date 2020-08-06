В Барнауле начали продавать билеты на рейсы в Турцию и Великобританию

В России постепенно восстанавливается международное авиасообщение. Жители Алтайского края уже могут планировать заграничные путешествия по ряду стран. Первыми в этот список попали: Турция и Великобритания .

С начала августа из России были открыты полеты в некоторые страны. Сегодня из Международного аэропорта Барнаул можно вылететь сразу по двум направлениям из них: Турцию (Анталья, Стамбул, Даламан) и Великобританию (Лондон).

Перелеты из Барнаула осуществляются через московский аэропорт Шереметьево авиакомпанией «Аэрофлот».

Согласно расписания, запланировать свое путешествие можно с вылетом в удобное для вас время.

Из Барнаула в Москву (аэропорт Шереметьево) можно вылететь в 7:05 или 10:25 утра с минимальными стыковками на международные рейсы.

Всю необходимую информацию о международных рейсах и расписании можно уточнить по телефону авиакассы «Аэропорт» 8 (3852) 543−100.

Напомним, что регулярные и чартерные полеты в другие страны прекратились 27 марта. Исключение составляли только вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину.

Решение об открытии границ в правительстве было принято 24 июля. Сегодня идут переговоры о возобновлении еще 30 международных авиасообщений.