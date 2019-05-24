В Барнауле начали запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3 на 12 дней раньше заявленного срока

Сегодня, 24 мая, в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании энергетики приступили к частичному запуску горячего водоснабжения потребителям после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. Работы начались на 12 дней раньше заявленного срока.

Сегодня ресурс в полном объеме получат жители 11 многоквартирных домов, 2 корпусов детского сада и административные здания. На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды. К концу дня планируется вернуть ресурс в еще несколько зданий, в том числе в больничный комплекс, расположенный в границах улиц Малахова, Юрина и Гущина.

Это стало возможно благодаря тому, что все ремонтные работы идут с некоторым опережением графика несмотря на большое количество и сложность обнаруженных в результате проведенных испытаний повреждений. Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. На сегодняшний день их осталось 64. Всего же в результате испытаний на тепловых сетях выявили 184 повреждения.

Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте:



Этот список будет пополнятся ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на ресурсах Сибирской генерирующей компании в социальных сетях и на официальном информационном портале.

Всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

Энергетики СГК прилагают все усилия, чтобы завершить все необходимые работы раньше установленного срока — 5 июня — и в скорейшем времени возобновить подачу горячей воды по всему контуру станции.