В Барнауле наградили 20 лучших отцов

— Для каждого человека отец — это совершенно особенный человек. Отцовское воспитание закладывает в ребенке фундамент личности, учит защищать себя и разрешать конфликты, помогает успешно адаптироваться в обществе. К сожалению, не всем может посчастливиться иметь достойный образец для подражания. Поэтому, на наш взгляд, важно показывать и рассказывать о тех, кто каждый день скромно и достойно реализует свое главное предназначение — быть любимым и уважаемым папой.

Чествование отцов мы проводим в разных форматах, и каждый раз-это интересный калейдоскоп историй. В этом году — администрация района вручает Благодарность за большой вклад в воспитание и образование детей, наш фонд — специальный подарок, а лучшие артисты нашего города дарят хорошее настроение. В целом получается теплая встреча по обмену опытом воспитания, и хороший заряд на будущее.