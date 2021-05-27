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В Барнауле наградили победителей конкурса, посвящённого празднованию Великой Победы

24 мая в музее «Город» состоялось награждение участников традиционного ежегодного творческого конкурса «Победители».

Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Барнаульский пивоваренный завод

В течение месяца накануне Дня Победы Фонд социальных проектов Александра Локтева совместно с городским комитетом по образованию проводил отбор работ на творческий конкурс «Победители», посвященный 76-й годовщине Великой Победы.

Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Барнаульский пивоваренный завод

Цель конкурса — стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитания чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла.

Праздничное настроение детям, их наставникам, педагогам и родителям создал творческий коллектив театра песни «Звонница». В ходе награждения участники вместе с финалистом краевого проекта «Поверь в себя» Анаром Рамазановым спели песни «Катюша» и «День Победы».

Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Барнаульский пивоваренный завод
Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Барнаульский пивоваренный завод
Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Барнаульский пивоваренный завод

На конкурс было представлено более 400 работ, из которых профессиональное жюри отобрало наилучшие работы по 4 номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество». Победителям были вручены дипломы, сертификаты в художественный салон и сладкие подарки, после чего ребята и их наставники посетили экскурсию по музею.

Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Барнаульский пивоваренный завод

Александр Локтев, депутат Барнаульской городской Думы:

— Конкурс организуется в пятый раз, сейчас это 21 призовое место для детей от 5 до 17 лет. И мы очень рады подвести его итоги здесь, в музее «Город» в очном формате. Все работы, представленные на конкурс, достойны уважения, а некоторые и восхищения — столько души в них вложено. Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах.

Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Барнаульский пивоваренный завод
Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Олег Богданов
Финал творческого конкурса «Победители».
Финал творческого конкурса «Победители».
Фото: Олег Богданов

В мероприятии участвовали и прошлогодние участники конкурса: школьники передали в музей диск с записью своего спектакля «Парад Победы», а Никита Шабалин, курсант кадетской школы, праправнук Героя Советского Союза А. Петрова принял участие в награждении нынешнего победителя в своей номинации Д. Костромицкого, сделавшего презентацию работы о Герое Советского Союза Н.М. Малахове.

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