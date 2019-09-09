В Барнауле научились делать мерцающую ландшафтную плитку

Хорошие знакомые
«Алом» — эксперт в вопросах производства тротуарной плиткой. Предприятие построило и «прокачало» линию для выпуска вибропрессованных изделий из цемента на основе немецкого оборудования OMAG.
Кирилл Овсянников,
директор ЖБИ «Сибири»:
Линия прекрасно зарекомендовала себя на выпуске большого объема вибропрессованных изделий. Но партнеры из Германии, которые посещают наш завод, научили нас большему. Многим в новой плитке с мраморной крошкой нравятся насыщенные цвета и приятная фактура. Мне же как производителю по-прежнему импонируют ее качество и долговечность. При правильной эксплуатации мы можем гарантировать, что плитка спокойно прослужит 50 лет!
Роскошный блеск и приятная шероховатость
Чем отличается новая ландшафтная плитка от привычной тротуарной? Конечно, своей фактурой. Благодаря способности мрамора блестеть поверхность дорожек будто оживает и каждый раз меняется: под полуденным или утренним солнцем, под дождем и радугой, под ручьями и на морозе.
Павел Морозов,
начальник цеха «Алом»:
Натуральная мраморная крошка в лицевом слое наделяет плитку роскошным блеском и приятной шероховатостью. Такой фактурный слой имеет массу преимуществ: крошка экологична, безопасна и обеспечивает лучшее сцепление с поверхностями при понижении температур и осадках.
Яркие решения: как и из чего?
Коллекция ландшафтной плитки «Алом» стала международным продуктом. Ее выпускают в Барнауле, но компоненты для закупают в самых разных уголках Евразии. Например, натуральную мраморную крошку — у производителя из Магнитогорска, белый цемент для плитки пронзительно белоснежного цвета — в Турции и Иране, а гранулированный пигмент для цветных вариантов — в Германии.
Данил Гильмияров,
начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:
Для плитки с романтичным названием «Лунный мрамор» мы соединяем каменную крошку и купершлак. Это черный абразивный порошок, который производят на медеплавильном производстве в Челябинской области из гранулированных шлаков. Чтобы получить глубокий угольно-черный цвет, используется преимущественно купершлак.
Качество на высоте!
Новая коллекция ландшафтной плитки с мраморной крошкой «Алом» уже представлена в розничной продаже. Безусловно, предварительно она прошла цикл испытаний в строительной лаборатории головной компании — на «ЖБИ Сибири».
Данил Гильмияров,
начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:
В лаборатории мы испытали не только готовые изделия, но и все компоненты для производства. Плитка успешно прошла тесты на истираемость, прочность, морозостойкость и водопоглощение.
- Истираемость — марка G1, что соответствует минимальному значению потери массы изделия.
- Прочность соответствует классу бетона В30 (М400).
- Морозостойкость 200 циклов.
- Водопоглощение стандартное.
Важная деталь
«Алом» не только производит качественную и красивую тротуарную плитку. Компания позаботилась о ее бережном хранении и транспортировке. Каждый слой на поддоне прокладывается защитной мембраной для сохранения идеального вида поверхности.
Это значит, что покупатель может планировать приобретение плитки заранее и не беспокоиться о ее поставке на площадку. «Алом» продумал все заранее!
Наш адрес: 9-й Заводской проезд, 40.
Тел. +7 (3852) 20-22-22.
Сайт: gbisib.ru