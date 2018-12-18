В Барнауле открылась первая заправочная станция для электромобилей.

На сегодняшний день в зоне обслуживания ПАО «Россети» установлено 158 зарядных станций. Лидер по количеству электрозаправок — Санкт-Петербург. Здесь насчитывается 57 станций. В рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в филиалах МРСК Сибири в 2018 году приобретено 16 зарядных станций для электромобилей в Красноярском и Алтайском крае, в Кемеровской и Омской области.
Николай Пантелеев,
директор филиала «Алтайэнерго»:
Развитие этого направления в Алтайском крае более чем актуально, потому что регион привлекателен для туристов. Благоприятная экология Алтайского края — это то, чем мы можем гордиться и то, что должны беречь. Развитие электротранспорта — один из способов достижения этой цели. В следующем году в Барнауле будет установлена еще одна станция, а затем мы установим электрозаправку в районе села Сростки.
В качестве гостей на мероприятии присутствовали владельцы электромобилей Nissan Leaf, они провели тестовую зарядку своих автомобилей. Гостям были вручены сертификаты первых клиентов.
Кирилл Еремеев,
владелец электромобиля:
Электромобиль в нашей семье появился восемь месяцев назад. за это время мы уже успели оценить его преимущества. Пользование электрокаром раз в десять экономически выгоднее, чем автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.