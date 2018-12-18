Сеть электрозаправочных станций в Барнауле развивает филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». В течение первого месяца работы зарядить электромобиль бесплатно сможет любой желающий. В дальнейшем владельцам электрокаров потребуется авторизация, но плата за пользование электрозаправкой в течение года взиматься не будет.

На сегодняшний день в зоне обслуживания ПАО «Россети» установлено 158 зарядных станций. Лидер по количеству электрозаправок — Санкт-Петербург. Здесь насчитывается 57 станций. В рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в филиалах МРСК Сибири в 2018 году приобретено 16 зарядных станций для электромобилей в Красноярском и Алтайском крае, в Кемеровской и Омской области.

Николай Пантелеев,

директор филиала «Алтайэнерго»:

Развитие этого направления в Алтайском крае более чем актуально, потому что регион привлекателен для туристов. Благоприятная экология Алтайского края — это то, чем мы можем гордиться и то, что должны беречь. Развитие электротранспорта — один из способов достижения этой цели. В следующем году в Барнауле будет установлена еще одна станция, а затем мы установим электрозаправку в районе села Сростки.

В Барнауле открылась первая заправочная станция для электромобилей. Источник: филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»

В качестве гостей на мероприятии присутствовали владельцы электромобилей Nissan Leaf, они провели тестовую зарядку своих автомобилей. Гостям были вручены сертификаты первых клиентов.

Кирилл Еремеев,

владелец электромобиля: