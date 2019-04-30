В Барнауле открылась пиццерия сети «Папа Джонс»

В начале апреля в Барнауле на улице Малахова, 79 открылся ресторан сети «Папа Джонс». Пиццерия расположена на стыке двух районов — Индустриального и Ленинского — и ориентирована преимущественно на доставку. Те, кто предпочитают проводить время вне дома, также могут отдохнуть в уютном, небольшом зале ресторана.

Вот уже почти месяц барнаульцы могут наслаждаться вкусной и горячей пиццей от «Папа Джонс». Ресторан открылся в пешей доступности от четырёх городских парков и Барнаульского зоопарка и предлагает более 20 видов пиццы, а также — различные закуски, салаты, десерты и напитки.

Надежда Турбанова,

директор по франчайзингу сети «Папа Джонс» в России:

Рестораны сети пиццерий «Папа Джонс» присутствуют в 37 городах России. Среди них не только миллионники, но и менее крупные города. В начале апреля мы открыли пиццерию в Барнауле на улице Малахова, 79. Зона доставки пока покрывает не весь город и включает в себя только близлежащие улицы — это позволяет курьерам оперативно развозить пиццу. Мы будем стремиться к тому, чтобы ресторанов было достаточно для охвата всех жилых районов, и при этом на доставку уходило не более 30 минут.

Справка

Papa John’s входит в тройку компаний-лидеров по доставке пиццы в мире. Компания была создана 33 года назад. Сегодня Papa John’s — это 5 500 ресторанов в 46 странах мира, включая Англию, Канаду, Индию, Китай, Венесуэлу, Египет, Саудовскую Аравию, Францию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Россию и Турцию.

Сеть «Папа Джонс» представлена компанией PJ Western, которая является мастер-франчайзи для России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Польши. К марту 2019 года на территории России, СНГ и Польши открыто более 200 ресторанов.

Papa John’s входит в тройку лидеров рынка по доставке пиццы в России. 75% заказов поступает онлайн — это самый высокий показатель среди всех 45 стран присутствия сети.

В 2017 году российская команда «Папа Джонс» победила в номинации «Лучший международный франчайзи» (Bestlargeinternationalfranchisee) по итогам ежегодной премии OPCON 2017 в США. Это собственная премия компании на звание лучшего франчайзи сети среди крупных представительств. Конкурсанты оценивались по критериям роста выручки сопоставимых ресторанов, количеству открытых точек и качеству продукта по системе «Таинственный Покупатель».