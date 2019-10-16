В Барнауле открыли кафе, где готовят традиционные китайские блюда из пекинских продуктов

В Барнауле в ТРЦ «Пионер» открылось новое кафе китайской кухни «Чифань» . Меню составлял и готовил повар, специально приглашенный из Шанхая.

По словам основателя кафе Чжаню Чжао, их главное отличие в том, что все блюда — традиционно китайские, без «японских суш и воков». Готовит их шеф-повар с 28-летним стажем из Шанхая.

Чжаню Чжао,

основатель кафе «Чифань»:

В Пекине есть два университета, где готовят настоящих поваров, 5-звездных специалистов. Студенты обучаются там 8 лет! Наш повар как раз закончил такой университет. С помощью друзей нам удалось переманить его в Барнаул.

Всего было разработано более 120 блюд. Продукты для них привозят из Пекина. Это разнообразные салаты в кисло-сладком соусе, супы на основе натуральной морской капусты и с грибами шиитаке, баклажаны с мясом в кляре, тушеные огурцы в традиционном китайском соусе и другие блюда.

Не обошлось без знаменитых китайских мантов или пропаренных пирожков — баоцзы. Их делают с самыми разными начинками — с мясом, овощами, грибами, креветками.

Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Блюдо китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань».

В «Чифань» можно попробовать настоящую китайскую лапшу из рисовой муки, которую вручную готовит повар, свинину в кисло-сладком соусе и блюдо Мао Дзе Дуна — пропаренную свинину со специями из определенной, очень мягкой, части поросенка. Есть и десерты — бананы и яблоки в особом кляре, арахис в карамели. Гостям подают большие порции — уйти голодным будет невозможно!

Также скоро в Барнауле на ул. Энтузиастов, 97 также откроют кафе с русско-китайской кухней «Чифань». Там посетители смогут попробовать все разработанные шанхайским шеф-поваром блюда.

Блюда китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Кафе китайской кухни «Чифань». Фото предоставлено рекламодателем Блюда китайской кухни. Фото предоставлено кафе китайской кухни «Чифань». Кафе китайской кухни «Чифань». Фото предоставлено рекламодателем

Кафе будет открыто с 12:00 до 23:00. Для гостей будут работать караоке-бар и цветомузыка. В кафе также можно будет проводить любые мероприятия — банкеты, день рождения, корпоративы.

Инстаграм: @cafe_chi_fan