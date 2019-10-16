В Барнауле открыли кафе, где готовят традиционные китайские блюда из пекинских продуктов

По словам основателя кафе Чжаню Чжао, их главное отличие в том, что все блюда — традиционно китайские, без «японских суш и воков». Готовит их шеф-повар с 28-летним стажем из Шанхая.
Чжаню Чжао,
основатель кафе «Чифань»:
В Пекине есть два университета, где готовят настоящих поваров, 5-звездных специалистов. Студенты обучаются там 8 лет! Наш повар как раз закончил такой университет. С помощью друзей нам удалось переманить его в Барнаул.
Всего было разработано более 120 блюд. Продукты для них привозят из Пекина. Это разнообразные салаты в кисло-сладком соусе, супы на основе натуральной морской капусты и с грибами шиитаке, баклажаны с мясом в кляре, тушеные огурцы в традиционном китайском соусе и другие блюда.
Не обошлось без знаменитых китайских мантов или пропаренных пирожков — баоцзы. Их делают с самыми разными начинками — с мясом, овощами, грибами, креветками.
В «Чифань» можно попробовать настоящую китайскую лапшу из рисовой муки, которую вручную готовит повар, свинину в кисло-сладком соусе и блюдо Мао Дзе Дуна — пропаренную свинину со специями из определенной, очень мягкой, части поросенка. Есть и десерты — бананы и яблоки в особом кляре, арахис в карамели. Гостям подают большие порции — уйти голодным будет невозможно!
Также скоро в Барнауле на ул. Энтузиастов, 97 также откроют кафе с русско-китайской кухней «Чифань». Там посетители смогут попробовать все разработанные шанхайским шеф-поваром блюда.
Кафе будет открыто с 12:00 до 23:00. Для гостей будут работать караоке-бар и цветомузыка. В кафе также можно будет проводить любые мероприятия — банкеты, день рождения, корпоративы.
Инстаграм: @cafe_chi_fan